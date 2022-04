Kreis Viersen : Drei Patienten mit Corona auf der Intensivstation

Im Kreis Viersen wurden am Donnerstag 464 neue Corona-Fälle bekannt (Symbolbild). Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind am Donnerstag 464 neue Corona-Fälle bekannt geworden, davon 68 in Kempen, 66 in Willich, 47 in Tönisvorst und 16 in Grefrath.Das teilte der Kreis Viersen am Donnerstag mit.

Der Inzidenzwert, die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, steigt nach der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 737,6 auf 742,6. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 701,9.

Die geschätzte Anzahl der akut infizierten Personen liegt im Kreis Viersen derzeit bei 3881 Personen. Gemessen werde die Anzahl anhand einer Hochrechnung der durchschnittlichen Infektionsdauer, teilte der Kreis Viersen weiter mit.

In den Krankenhäusern im Kreis Viersen werden derzeit 44 Menschen stationär behandelt, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Drei von ihnen liegen auf einer Intensivstation, eine Person wird beatmet. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in NRW liegt nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit NRW bei 4,63.

(biro)