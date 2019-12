Konzertabend : Niederländer singt in Kempen

Niederländer singt in Kempen

Kempen Ludovique ist mit dem Konzert „The Naked Singer“ am 17. Januar zu Gast.

Der Sänger Ludovique (Luc Devens) kommt in die Paterskirche im Kulturforum Franziskanerkloster, Burgstraße 19. Mit seinem Programm „The naked Singer“ ist er zusammen mit dem Gitarristen Jan Formannoy am Freitag, 17. Januar 2020, zu Gast in Kempen.