Fußballturnier der Grundschulen in Kempen-St. Hubert : Rekordmeldezahlen beim Young Masters

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hatte die Unicef-Kicker in die Staatskanzlei nach Düsseldorf eingeladen und präsentierte das Ankündigungsplakat für das Young Masters 2022. Foto: Joosten

Kempen Die 36. Auflage des Fußball-Turniers der Grundschulen, das Young Masters der Unicef-Kicker des FC St. Hubert, beginnt am Freitag an der Stendener Straße. 110 Schulklassen aus 18 Schulen aus der gesamten Region nehmen daran teil.

Es ist das größte und älteste Turnier seiner Art in Kempen, und in diesem Jahr bricht es alle Rekorde: Am Freitag, 10. Juni, beginnt das Young Masters, das Fußballturnier der Grundschulen. Seit nunmehr 36 Jahren organisieren Karl-Heinz („Kalla“) Joosten und seine Unicef-Kicker des FC St. Hubert diese drei Tage dauernde Veranstaltung für den jüngsten Fußballnachwchs, und in diesem Jahr soll es ein Spektakel werden wie wohl noch nie zuvor. Mehr als 2000 Aktive werden sich von Freitag bis Sonntag auf dem Rasensportplatz an der Stendener Straße in St. Hubert tummeln und auf Torejagd gehen – so viele Fußballer und Trainer gab es wohl noch nie in der langen Historie des Turniers.

In Zahlen ausgedrückt: 18 Schulen schicken Mannschaften in das Turniere. Sie kommen aus der gesamten Region: aus Kempen, Hüls, Krefeld, Mettmann, Willich, Anrath, St. Hubert, St. Tönis, Oedt, Grefrath und Tönisberg sind Meldungen eingegangen. 110 Schulklassen sind mit einem eigenen Team vertreten – das sind gut 1800 Mädchen und Jungen, die in den vier verschiedenen Altersklassen mit dabei sind. Die meisten Anmeldungen gibt es bei den Zweitklässlern mit 32 Mannschaften, gefolgt von 30 Drittklässler-Teams. 27 sind es aus den vierten Schuljahren und sogar 21 Erstklässler – insgesamt gibt es also Fußball satt in exakt 333 Spielen.

Info Für 2023 sind schon Meldungen möglich Termin Für 2023 steht der Termin für das „37. Fußball-Turnier der Grundschulen, Young Masters 2023“ bereits fest. Gespielt wird am Freitag, 16. Juni, Samstag, 17. Juni, und Sonntag, 18. Juni. Anmeldungen sind bis zum 1. Januar 2023 nur online möglich unter www.fcsthubert.de.

Bei den Schulen liegen die Bonhoeffer- und Astrid-Lindgren-Schule in Hüls sowie die Regenbogenschule in Kempen mit jeweils elf Mannschaften und die Gemeinschaftsgrundschule St. Hubert mit zehn Teams ganz weit vorne in der Meldezahl der Mannschaften – die sich für ihre Teams auch lustige Namen ausgedacht haben: So lautet die Partie der 2c der GGS St. Hubert gegen die 2e der GGS Oedt etwa „Die Braunbärenbande gegen die Flinken Waschbären“, bei den Erstklässlern treffen „Die Knieschoner“ der 1c der Astrid-Lindgren-Schule Kempen auf die „Torriecher“ die Klasse 1a der GGS Buscher Holzweg Krefeld.

Starten werden am Freitag, 10. Juni um 12.45 Uhr die vierten Schuljahre. 27 Mannschaften spielen um den „Provinzial-Junior-Cup 2022“ der Provinzial -Versicherung AG. Die Siegerehrung nehmen um 18.30 Uhr die Provinzial-Geschäftsstellenleiter Christians Alberts, Heiner Deroy und Peter van der Bloemen vor.

Die 3. Schuljahre treten am Samstag, 11. Juni, bereits um 7.45 Uhr an. 30 Mannschaften spielen um den „Junior-Cup 2022“. Die Schirmherrschaft hat Markus Kamp, Steuerberater aus Rheinberg und Nettetal, übernommen. Um 15.30 Uhr findet die Siegerehrung statt. Unmittelbar danach, um 15.45 Uhr, haben die Schülerinnen und Schüler der 1. Schuljahre ihren großen Auftritt: Eröffnet wird das 36. Fußball-Turnier der Grundschulen um den „36. Knax-Cup 2022“ von Harald Schulze, Sparkasse Krefeld. 21 Teams spielen bis 20 Uhr um die schönen Pokale. Am Sonntag, 12. Juni, treten dann noch die 2. Schuljahre an. 32 Mannschaften spielen um den „Petrex-Junior-Cup 2019“. Klaus Weiand wird um 14.30 Uhr die Siegerehrung vornehmen und neben den riesigen Pokalen auch tolle Ehrenpreise übergeben.

Die Vorbereitungen zu dem Spektakel sind bei den einzelnen Schulen zum Teil seit Monaten im Gange. Viele der 110 Klassen nutzten das Angebot des FC St.Hubert und trainieren bereits seit Ostern fleißig. Jeden Freitag ist der Rasensportplatz in St.Hubert mit Schülern rappelvoll. Andere, übrigens sowohl Mädchen als auch Jungen, nehmen am Projekt „Glücksmomente“ teil und treffen sich jeden Dienstag und Donnerstag um 16.30 Uhr auf dem Rasensportplatz an der Stendener Straße.

Mehr als 200 Schulfußball-Trainer haben in den vergangenen Wochen die Kinder auf das Ereignis eingestimmt. Trikots wurden besorgt, T-Shirts wurden bemalt, und außerdem gibt es auch viele Fans am Spielfeldrand, die mit selbst gebastelten Plakaten und natürlich eingeübten Schlachtenrufen die Kids auf dem Platz anfeuern werden.