American Football: Sieg und Niederlage für Schiefbahn Riders​

Schiefbahn Bei den Schiefbahn Riders ist es wie so oft im Sport: Licht und Schatten wechseln sich ab. Doch eine Niederlage gegen den Spitzenreiter ist keine Überraschung und zu verschmerzen.

(lus) „Unser Start in die Saison war holprig, aber jetzt sind wir wieder auf einem guten Weg“, so das Fazit von Tim Schürmanns, Präsident der Football-Tams Schiefbahn Riders, nach dem 36:28 (7:0, 14:7, 12:14, 3:7)-Sieg gegen die vor dem Spiel favorisierten Gelsenkirchen Devils. Die Mannschaft aus dem Ruhrgebiet spielte noch im letzten Jahr als Regionalligist, wurde Tabellenletzter, entschied sich dann für einen Neustart zwei Klassen tiefer in der Verbandsliga NRW West. So rieben sich die anwesenden 150 Zuschauer ein wenig die Augen, als das Heimteam vor allem im ersten Quarter das Zepter schwang.

Das Momentum blieb nach dem Seitenwechsel zunächst auf Seiten der Riders. Die vermeintliche Souveränitität wollte allerdings nicht bei den niederrheinischen Footballern einkehren. Die eine oder andere Unsicherheit nutzten die Devils konsequent aus. Die Gäste verkürzten folglich auf 21:27. Als das Spiel zu kippen schien, fand Riders-Runnigback Aaron Ippers eine Lücke in der Devils-Defense und sprintete mit einem spektakulären 54 yards-Run zu seinem zweiten Touchdown. Da der Zusatzpunkt vergeben wurde, ging es mit einer 33:21-Führung der Riders in das letzte Quarter. Es blieb aber spannend. Gelsenkirchen kam auf 28:33 heran. Jetzt marschierte die Riders-Offense und erzielte über Maurice Holzvoigt ein Fieldgoal zum 36:28. Die Devils kamen zwei Minuten vor Spielende nochmal in Ballbesitz, scheiterten aber an der starken Riders-Verteidigung, die so den Heimsieg sicherte.