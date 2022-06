Schulleben in Brüggen : Gesamtschule ist jetzt „Schule ohne Rassismus und mit Courage“

Schulleben in Brüggen

Brüggen Die Gesamtschule Brüggen ist „Schule ohne Rassismus und mit Courage“. Wie sich fort jetzt Jugendliche in unterschiedlichen Projekten mit dem Thema beschäftigten.

Mobbing, Sexismus, Rassismus gehören zur Kehrseite einer aufgeschlossenen Gesellschaft und haben für Opfer enorme Auswirkungen. Umso wichtiger sind daher „Schulen ohne Rassismus, Schulen mit Courage“. Teil dieses großen Netzwerkes ist jetzt auch die Gesamtschule Brüggen; ihre Schüler stellten eine Auswahl an Courage-Projekten vor. Mit dabei war neben Schulleiter Heiko Glade, zahlreichen Schülern und Lehrern auch Bürgermeister Frank Gellen (CDU). „Sich gegen Rassismus zu stellen, ist selbstverständlich. Dabei ist Courage und der Mut, die eigene Meinung zu vertreten, der Schlüssel für eine Schule und Gesellschaft ohne Rassismus“, so Glade. Gellen ergänzte: „Ihr habt Mut, euch mit Themen zu beschäftigen, die uns alle betreffen. Ich wünsche euch und uns allen, die Courage zu handeln.“ Man solle die Möglichkeiten in der Schule und im Netz nutzen, um gegen solche Entwicklungen aufzustehen.