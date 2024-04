„Amt-O-Mat“ Kempen will Automat für Bürgerservice rund um die Uhr testen

In dem rheinland-pfälzischen Landkreis bietet die dortige Verwaltung nach eigenen Angaben für die Testphase vor allem solche Dienstleistungen an, die häufig genutzt, daher gut von Bürgerinnen und Bürgern angenommen und die Verwaltung spürbar entlasten würden. Persönliche Vor-Ort-Termine beim Amt seien dann nicht mehr nötig. In Mayen-Koblenz setzt man auf relativ einfache Dienstleistungen, um die Verweildauer am Gerät möglichst kurz zu gestalten. Als großen Vorteil beschreibt man in der Voreifel den Umstand, dass der „Amt-O-Mat“ auch außerhalb der Öffnungszeiten der Bürgerämter im Landkreis zugänglich seien. Das habe die Bürgerfreundlichkeit bereits deutlich verbessert, so die ersten Erfahrungen. Die Terminals seien auch für die diejenigen Bürgerinnen und Bürger von Nutzen, die über kein Smartphone oder einen internetfähigen Computer verfügen.