Grundschule Keyenberg : Schüler, Lehrer und Eltern nehmen gemeinsam Abschied

Diese 17 Kinder waren im Jahr 2019 die letzten, die noch in der Keyenberger Grundschule eingeschult wurden. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Die Keyenberger Grundschule wird mit Ablauf dieses Schuljahrs Ende Juni für immer ihre Türen schließen. Am kommenden Samstag findet ein großes Abschiedsfest statt.

(RP) Mit dem wachsenden Fortschritt der Umsiedlung der Erkelenzer Tagebaudörfer neigt sich auch die Zeit der Keyenberger Gemeinschaftsgrundschule (GGS) dem Ende zu. Am kommenden Samstag, 11. Juni, findet deshalb von 11 bis 14 Uhr auf dem Keyenberger Schulhof ein großes Schulabschiedsfest statt, zu dem alle herzlich eingeladen sind, die einen Bezug zur Schule haben und sich von der Schule in Alt-Keyenberg verabschieden wollen. Das teilt die GGS mit.

Bevor zum Schuljahresende der Standort verlassen wird, soll den jetzigen und ehemaligen Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, Betreuerinnen und Betreuern, Eltern und Kooperationspartnern noch einmal die Gelegenheit gegeben werden, miteinander zu feiern und gemeinsame Stunden in ihrer alten Schule zu verbringen.

Den Kindern wird durch die gemeinsame Kooperation mit allen OGS-Standorten der Erkelenzer Grundschulen ein buntes Angebot an Spiel- und Bastelaktionen geboten. Für Speisen und Getränke ist ebenfalls gesorgt durch die Unterstützung der Stadt Erkelenz und den Förderverein der GGS Keyenberg, der zusätzlich eine große Tombola organisiert.

Die Keyenberger Grundschule wird mit Ablauf dieses Schuljahrs Ende Juni für immer ihre Türen schließen. Aktuell besuchen noch Dritt- und Viertklässler die Schule, neue Klassen gab es in den vergangenen beiden Jahren nicht mehr. Die im kommenden Jahr noch verbleibende vierte Klasse wird in die Luise-Hensel-Schule verlegt, die in unmittelbarer Nähe zum Umsiedlungsstandort liegt. Für eine einzige Klasse, die aus 15 Kindern besteht, sei es nicht machbar, einen ganzen Schulstandort aufrechtzuerhalten. Der Klassenverbund soll allerdings zusammenbleiben. Die Grundschule war 1963/64 erbaut worden, nachdem das vorherige Gebäude zu klein für die vielen Schüler geworden war. Einst war die Schule dreizügig, verlor mit der fortschreitenden Umsiedlung aber immer mehr Kinder.