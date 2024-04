Anbau Kita St. Vitus in Oedt hat neues Kinder-Café

Im normalen Alltagsbetrieb der Kita wird auf der rechten Hälfte aber getobt, und im linken Bereich geht es mit dem Frühstück los. Die Möbel für das Kinder-Café wurden ebenfalls neu angeschafft und kommen im modernen Look daher, den sich so mancher Gast auch im Erwachsenenbereich gut vorstellen könnte. „Die Möbel sind schon einmal durch die gesamte Kita gewandert, da wir sie schon seit einem Jahr haben. Es kündigte sich nämlich eine zehnprozentige Preiserhöhung an, und vor der haben wir noch schnell bestellt“, erzählt Heinze lächelnd. Der Clou ist der Büfettwagen in Form von zwei fahrbaren Halbinsel, die je nach Bedarf zu einem Kreis zusammengeschoben werden können oder einzeln an der Wand stehen.