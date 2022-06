Kinder- und Jugendfußball : Pfingstturnier des SV Glehn endet mit Herzschlagfinale

Rhein-Kreis Über Pfingsten sorgten Fußballturnier in Glehn, Stürzelberg und Weckhoven für leuchtende Augen und jede Menge Spaß. Und Siegerpokale gab es obendrein.

(sit) In seiner 50. Auflage musste der erstmals als B-Jugend-Turnier ausgetragene Pfingst-Klassiker des SV Rheinwacht Stürzelberg zwar die kurzfristigen Absagen des SV Rosellen und der SG Rommerskirchen/Gilbach verkraften, doch guten Fußball gab es auf der Anlage Am Weißen Stein trotzdem zu sehen. Platz eins holte sich schließlich mit zwölf Punkten und 19:0 Toren aus vier Partien der Nachwuchs der TuRU Düsseldorf. Rang zwei ging an die SG Orken/Noithausen (9), „die im besten Turnierspiel der mit Abstand besten Mannschaft nur knapp mit 0:1 unterlegen war“, fasste Organisator Jürgen Dobernecker zusammen. Dritter wurde Stürzelberg (6) vor dem SSV Delrath (3) und der SG Unterrath, die zwar ohne Punkte blieb, dafür aber im wackeren Leon Promez den besten Torhüter stellte. Ebenfalls Aufnahme ins All-Star-Team des Turniers fanden Abwehrspieler Fabian Peters (Stürzelberg), Mittelfeldakteur Elian Castro (Orken/Noithausen) und Stürmer Ibrahim Nazli (Düsseldorf).

Im Finale des „1. Kita-Cup“ des BV Weckhoven um den von Ex-Profi und Schirmherr Tim Heubach gestifteten Wanderpokal triumphierten die kleinen Kicker der Kindertagesstätte Friederike Fliedner Am Palmstrauch gegen die Lukita Erftfrösche. Für das Siegerteam gab es zusätzlich zum Pokal einen Fußball mit der Unterschrift von Tim Heubach, der auch einen Großteil der Preise gespendet hatte. Insgesamt hatten sich 16 in vier Gruppen aufgeteilte Teams um einen Platz im Halbfinale bemüht.

Beim 25. Pfingstturnier des SV Glehn ging es für 90 Mannschaften über alle Altersklassen hinweg vor allem um die Freude am gemeinsamen Sporterlebnis. Dabei ging niemand leer aus. Alleine beim Bambini-Spieltreff sorgten 240 Siegerpokale für leuchtende Kinderaugen. Mit einem Herzschlagfinale endete das nach dem „Schweizer System“ ausgespielte Turnier der E-Jugend. Während im Parallelspiel ein Foulelfmeter nicht zum Erfolg führte, traf die DJK/VfL Giesenkirchen ihrerseits kurz vor Schluss zum Sieg. Platz zwei ging an die Sportfreunde Baumberg. Insgesamt waren an den drei Turniertagen fast 800 Kids am Ball.