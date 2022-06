Wasserfreunde Spandau zu stark : Wasserballerinnen des SV Bayer Uerdingen 08 sind Vizemeister

Krefeld Die Wasserballerinnen des SV Bayer Uerdingen 08 sind zum zweiten Mal Zweiter. Die Mannschaft von Trainer George Traintafyllou verliert auch das Final-Rückspiel bei den Wasserfreunden Spandau 04, die damit das Double perfekt machen.

(RP) Die Frauen der Wasserfreunde Spandau 04 sind erneut deutscher Wasserball-Meister geworden. Im Finalduell der 39. nationalen Titelkämpfe seit 1982 gewannen die Berlinerinnen auch das zweite Finalduell gegen den Dauerrivalen SV Bayer Uerdingen 08 am Ende klar mit 18:9 (3:1, 4:4, 6:2, 5:2). Vor Wochenfrist hatte es für die Wasserfreunde einen 12:8-Auswärtserfolg in der ersten Partie der „Best of three“-Serie gegeben. Die Uerdingerinnen mussten sich nach zuvor bereits verlorenem Pokalfiale gegen die Berlinerinnen erneut beugen und deren Dominanz anerkennen.