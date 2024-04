Mehr als ein halbes Jahrhundert Mitglied der freiwilligen Feuerwehr Horst Wimmers wird 90 Jahre alt

St. Hubert (evs) Horst Wimmers aus St. Hubert vollendet am Samstag, 27. April, sein 90. Lebensjahr. Geboren wurde er 1934 in St. Tönis, wo seine Eltern ein Baugeschäft führten. Dort wuchs er mit vier Geschwistern auf. Er lernte den Beruf des Zimmermanns, bildete sich in Köln zum Polier weiter, ein Beruf, den er bis zur Pensionierung ausübte. Als Mitglied der Prinzengarde St. Tönis lernte er 1956 seine Frau Wilma kennen, die in der Hülser Garde tanzte. 1960 wurde geheiratet, das junge Paar zog zu Wilmas Eltern nach Krefeld-Hüls, wo es 35 Jahre lebte. Eine Tochter ging aus der Ehe hervor. Inzwischen sind noch der Schwiegersohn und zwei Enkelkinder hinzugekommen. 1995 zog das Ehepaar in die Nähe der Tochter nach St. Hubert. Der Jubilar kümmert sich – soweit es die Kräfte zulassen – weiterhin um Haus und Garten. Eine Campingstelle in Wesel hat das Paar allerdings zwischenzeitlich aufgegeben. Horst Wimmers war mehr als ein halbes Jahrhundert Mitglied der freiwilligen Feuerwehr, zunächst in Krefeld-Hüls, dann in St. Hubert. Den runden Geburtstag will er im Familienkreis zu Hause feiern.