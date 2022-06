Nach langer Corona-Pause : Strümp‘sche Benediktus-Schützen schießen den Vogel

Schmalbroich Lange hat es gedauert, die Corona-Pandemie hat es verhindert. Aber jetzt laden die Strümp‘sche Benediktus-Schützen Schmalbroich zum Vogelschießen ein.

Die Strümp‘sche Benediktus-Schützenbruderschaft Schmalbroich lädt zum Vogelschießen ein. Nach langer Corona-Pause findet der Vogelschuss am Samstag, 11. Juni, statt – sehr zur Freude der Schützenbruderschaft, die sich mit zweijähriger Verspätung auf dieses Ereignis freut. Der Vogelschuss gilt als wichtiger Bestandteil der Heimat- und Brauchtumspflege und musste corona-bedingt auf dieses Jahr verschoben werden.

Nach über sechs Jahren endet damit die Regentschaft des amtierenden Königshauses mit König Karl-Heinz Schmitz und Sylvia, Minister Josef Langels und Gabi und Minister Karl-Heinz Heenen mit Birgit. Die Tradition will es so: Jetzt muss ein neuer Schützenkönig oder eine Königin ermittelt werden.

Das Vogelschießen beginnt um 15 Uhr, der anschließende Krönungsball wird ab circa 20 Uhr gefeiert. Musikalisch wird der Abend durch Roland Zetzen, DJ und Livemusiker, begleitet. Veranstaltungsort ist das Gelände der Familie Tendyck an der Maasheide 9 in Kempen-Wall. Für die gastronomische Versorgung tagsüber und am Abend ist gesorgt.