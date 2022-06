Konzertreihe „Musica antica e viva“ in Kempen : Ensemble Volcania begeistert in der Paterskirche

Kempen Das Ensemble Volcania bescherte dem Publikum in der gut besuchten Paterskirche einen abwechslungsreichen Musikabend auf hohem Niveau.

Wussten Sie, dass das Autokennzeichen „KK“ jetzt „Kempen Klassik“ bedeutet? So interpretierte es jedenfalls Elisabeth Champollion, Leiterin des Ensembles Volcania, als sie sich am Schluss des letzten Konzertes dieser Saison in der Reihe „ Musica antica e viva“ bei den Mitarbeitern von Kempen Klassik für „drei erlebnisreiche und eindrucksvolle Tage in Kempen“ bedankte.