Bewerbung als Leader-Region : Kempen hofft auf EU-Fördermittel

Kempen Kommunen, die sich zur Leader-Region zusammenschließen, erhalten bis zu drei Millionen Euro. Die neue Förderperiode zur Entwicklung des ländlichen Raums dauert von 2023 bis 2027. Welche Ziele Kempen verfolgt.

Voraussetzung für die Bewerbung als Leader-Region ist eine regionale Entwicklungsstrategie – ein Konzept dazu, wie sich die Region entwickeln will. Dieses Konzert soll mit einem Fachbüro erarbeitet werden. Für die Entwicklung der Region ist ist die Vernetzung wichtig: So könnte mit Hilfe von Leader etwa ein Angebot für Senioren oder Familien entwickelt werden, das eine Kommune allein nicht stemmen könnte.

Für die Ratssitzung am Donnerstag, 7. Oktober, steht die Teilnahme Kempens an einer Leader-Region mit den genannten Kommunen nun auf der Tagesordnung. Die Verwaltung schlägt dem Rat vor, die gemeinsame Teilnahme mit Grefrath, Kerken, Wachtendonk, Issum und Rheurdt an Leader mitzutragen und dafür die notwendigen Mittel in den Haushalt 2022 und die Folgejahre einzustellen, denn ganz ohne Eigenbeteiligung funktioniert das Förderprogramm nicht. Für die Förderphase von 2023 bis 2027 rechnet die Stadt jährlich rund 12.000 Euro ein, damit insgesamt 60.000 Euro für fünf Jahre. Hinzu kommt der Kempener Anteil für die Erstellung des Konzepts, der in diesem Jahr bei rund 3.700 Euro liegt und aus dem laufenden Haushalt bezahlt wird.