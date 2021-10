St. Martin in Grefrath : Martinsvereine bereiten sich auf stimmungsvolle Züge vor

Stimmungsvoller St. Martinszug in Grefrath (Archivfoto). Foto: Kaiser, Wolfgang (wka)

Grefrath Die Zugwege stehen fest. Die St. Martinsvereine in Grefrath und Oedt haben sich nach den corona-bedingten Absagen im vergangenen Jahr auf stimmungsvolle Feste vorbereitet.

Die Martinsvereine bereiten sich auf die Zeit rund um den 11. November vor. Dabei versucht man, nach den Schwierigkeiten mit der Corona-Pandemie wieder in normales Fahrwasser zu kommen. So bilanzierte Helmut Thoenes, Vorsitzender des St. Martinskomitees Grefrath, in seinem Geschäftsbericht für die beiden vergangenen Jahre, dass 2020 gar kein St. Martins-Zug stattfinden konnte. Dennoch sei allen Senioren Stuten ins Haus gebracht worden, die Kinder hätten über die Schulen und Kindergärten einige Süßigkeiten erhalten. Ebenso seien große Weckmänner verteilt worden, die gemeinsam in Kitas und Schulen verspeist wurden.

Noch 2019 hatten sich erstmals drei Kindergärten dem Klein- und Schulkinderzug angeschlossen. Rund 600 Kinder erlebten in der Dorenburg ein stimmungsvolles Fest. In Kooperation mit dem Kreis Viersen war unter Wahrung der Abstandsregeln zudem ein Film gedreht worden. Dieser Film wurde in Kitas und Schulen gezeigt, insgesamt wurde er über 47.000-mal auf der Seite des Kreises angeklickt.

Auch in diesem Jahr schließen sich am Samstag, 6. November, die drei Kindergärten – katholischer und evanglischer Kindergarten und die Rappelkiste – dem Zug an. Die Kinder der Kindergärten werden nicht den gesamten Zugweg dabei sein, sondern stoßen auf der Hohe Straße/Ecke Rosenstraße nach rund ein Drittel des Zugweges dazu. Fünf Musikgruppen werden den Zug auf seinen etwa 2,8 Kilometern begleiten: Am Schattenbek mit der Zugspitze an der Schaphauser Straße, Schaphauser Straße, Schulstraße, weiter Lobbericher Straße mit Gegenzug vor der Einmündung Kreuzung Umstraße/Stegweg, Hohe Straße, ab Einmündung Rosenstraße kommen die Kindergartenkinder dazu, Hohe Straße und Stadionstraße. An der evangelischen Kirche findet die Martinsszene mit Feuer auf dem Rasen am Springbrunnen statt. Anschließend löst sich der Zug über die Schulwiese Richtung Schulen auf. Peter Thönes, Vorsitzender des Reitervereins Graf Holk, als St. Martin und seine Herolde Heinz-Josef Quinders und Andreas Czastrau spielen die Martinsszene.

Auch in Oedt laufen die Vorbereitungen für das diesjährige St. Martinsfest auf Hochtouren. Der Martinszug zieht am Samstag,13. November. Um 17.30 Uhr startet der Zug auf dem Schulhof. Der Zugweg führt über folgende Straßen: Am Schwarzen Graben, Mühlengasse, Hochstraße, Niederstraße, Nettestraße, An der Kleinbahn, Johann-Fruhen-Straße, Südstraße, Hartenfelsstraße, Amselstraße, Johann-Gastes-Straße, Wilhem-Scherer-Platz, Koulerfeld, Klemensstraße, Albert-Mooren-Allee, Tönisvorster Straße, Hochstraße, Mühlengasse und Kirmesplatz. Hier wird das Martinsfeuer abgebrannt und die Bettlerszene dargestellt.

Seit Anfang des Monats sind die Sammler und Sammlerinnen unterwegs, um Spenden für das Martinsfest zu sammeln. Berechtigungskärtchen für eine Martinstüte können am Tag des Umzugs in der Zeit von 13.30 bis 16 Uhr auf dem Schulgelände eingelöst werden. Die Ausgabe findet unter Einhaltung den aktuellen Hygiene-Regeln statt. Die Senioren und Seniorinnen ab 75 Jahren erhalten bereits am 6. November ab 11 Uhr einen Stuten.

