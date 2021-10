Unfälle in Kempen : Autofahrerin übersieht Radlerin beim Abbiegen

Unfälle in Kempen

Kempen Erneut ist bei einem Unfall beim Abbiegen eine Radfahrerin in Kempen verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Freitag, 1. Oktober, an der Kreuzung der Von-Galen-Straße mit dem Krefelder Weg gegen 16.30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Laut Polizei hatte eine 21-jährige Autofahrerin aus Kempen von der Von-Galen-Straße auf den Krefelder Weg abbiegen wollen. Dabei übersah sie aus bislang unbekannten Gründen eine 47-jährige Kempenerin, die mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg unterwegs war. Beim Zusammenstoß kam die Radlerin zu Fall und wurde verletzt. Sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Am Donnerstag war ein 66-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Unfall in Tönisberg verletzt worden, am Mittwoch wurde eine 78-jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt, als eine Autofahrerin von der St. Huberter Straße abbog und mit ihr zusammenstieß.