Handball : Verdientes Unentschieden für Juniorinnen der Turnerschaft

Trainer David von Essen kann mit dem Unentschieden leben. Foto: Stefan Brauer

St. Tönis Mit dem 25:25-Unentschieden bleibt für die Mannschaft von Trainer David von Essen vor den beiden Duellen gegen Bayer Leverkusen und Hannover-Badenstedt die Chance auf Platz drei erhalten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(MaHa) 160 Zuschauer in der Sporthalle im Corneliusfeld sorgten für eine tolle Atmosphäre beim Bundesliga-Heimspiel der weiblichen A-Jugend Turnerschaft St. Tönis gegen den Frankfurter HC. Beide Teams sorgten für einen echten Krimi, der am Ende mit einem leistungsgerechten 25:25 (13:13) endete. „Wir haben es wieder sehr spannend gemacht. Gerade in der Endphase hatte ich gehofft, dass wir beide Zähler einfahren können. Aber auch mit dem Unentschieden können wir gut leben, denn so lebt die Hoffnung auf Platz drei weiter“, sagte Coach David von Essen, der auf die beiden wichtigen Spielerinnen Paula Detken und Julia Faßbender verzichten musste. Zum ersten Mal mit dabei war Nike Peters, die sich kurzfristig für einen Wechsel vom Bergischen HC zur Turnerschaft entschieden hatte.

Die Begegnung war über weite Strecken ausgeglichen. Erst in der Schlussphase gelang es der Turnerschaft sich mit 19:16 und 20:17 abzusetzen. Doch die Drei-Tore-Führung wurde zu schnell verspielt. Auch wenn man bis zum Schluss in Front lag, gelang es letztlich nicht, den Frankfurter HC in die Knie zu zwingen. Während sich nach dem Schlusspfiff die Töniser Mädels über das Unentschieden freuen konnten, bemerkte man die Enttäuschung auf Seiten der Mannschaft aus Frankfurt/Oder, die wohl fest mit beiden Punkten gerechnet hätte.