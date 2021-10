Inzidenz im Kreis Viersen steigt leicht : Zwei neue Corona-Fälle an Schulen in Willich

Symbolbild. Foto: dpa/Robert Michael

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind seit Samstag, 2. Oktober, 20 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Aktuell gelten 138 Menschen im Kreisgebiet als infiziert – davon 20 in Willich, zehn in Tönisvorst, neun in Grefrath und fünf in Kempen.

Jeweils einen neuen Fall meldete der Kreis Viersen von der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule und von der Robert-Schuman-Europaschule in Willich. 87 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne.