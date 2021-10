Ausbildung in Grefrath : Feuerwehr übt auf dem altem Nato-Gelände

Ausbildung in Grefrath

Grefrath 20 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Grefrath haben die praktische Prüfung bestanden. Männer und Frauen, die sich für die Ausbildung interessieren, sind willkommen.

Den 18 Männern und zwei Frauen im Alter zwischen 17 und 38 Jahren ist die Anspannung anzusehen. Das ändert sich aber von einer Sekunde auf die andere, als die erste Aufgabe für die ersten elf Prüflinge zur Truppmann-I-Prüfung gestellt wird: Sie sollen einen Gebäudebrand zu löschen. Ein dreiteiliger Löschangriff mit drei C-Rohren wird vorbereitet. Jeder Handgriff sitzt – und von Nervosität ist nichts mehr zu spüren. Das Team arbeitet, aufmerksam von den Prüfern beobachtet, Hand in Hand.

Am Samstag legten die 20 Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen auf dem ehemaligen Nato-Gelände in Grefrath ihre praktische Prüfung zum Grundlehrgang Truppmann 1 (TM1) oder Truppmann 2 (TM2) ab. 80 erste Lehrgangsstunden lagen hinter den TM1-Prüflingen, während die TM2-Prüflinge auf ihre bereits bestandene erste Prüfung des TM1 aufbauten und ihre erweiterten Kenntnisse unter Beweis stellten. Abgenommen wurden die Prüfungen vom Leiter der Feuerwehr, Hans Konrad Funken, seinem Stellvertreter und Grefrather Bürgermeister Stefan Schumeckers (CDU) sowie den Übungsleitern Albert Mertens und Rainer Thönes.

Zudem gehörten alle Ausbilder mit zum Team, das die Einsatzkräfte in den vergangenen Wochen in Theorie und Praxis geschult und auf die Prüfungen vorbereitet hatten. Die Theorie hatten alle Prüflinge erfolgreich bestanden. Nun ging es an die Praxis.