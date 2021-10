Fußball-Oberliga : Teutonia St. Tönis verliert weiteren Boden

St. Tönis Die Mannschaft des neuen Trainers Josef Cherfi kassierte eine 1:4 (1:2)-Niederlage bei den bis dato punktlosen Sportfreunden Baumberg. Burhan Sahin erzielte vor der Pause den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Zwei frühe Tore versprachen eine unterhaltsame Partie, in der Robin Hömig einen von Dominik Dohmen verursachten Elfer zum frühen 1:0 verwertete (10.). Nur vier Minuten später schloss Burhan Sahin nach einer Flanke von Philipp Baum sehenswert ab und erzielte den Ausgleich (14.). Die Cherfi-Ef bewegte sich nun nach wackeligem Beginn auf Augenhöhe, offenbarte aber ab und an Probleme auf der rechten Abwehrseite. Das war auch Ausgangspunkt der erneuten Baumberger Führung durch Tim Knetsch (26.). Torszenen blieben danach Mangelware, denn beide Mannschaften brachten bis zur Pause nichts mehr Zwingendes zustande. Verletzungsbedingt musste Teutonia Samed Yesil bereits in der ersten Halbzeit durch Kevin Breuer ersetzen und auch Keeper Felix Burdzik konnte nach einem Zusammenprall mit Verdacht auf Gehirnerschütterung nicht mehr weitermachen. Die Gäste zeigten sich nach Wiederanpfiff davon unbeeindruckt und erspielten sich zwei hochkarätige Chancen zum Ausgleich. Doch Dollen scheiterte im direkten Duell an Schlussmann Eric Klaas und Sahin verzog seinen Schuss aufs lange Eck. Die Gastgeber verlegten sich in dieser heißen Anfangsphase auf sich bietende Konterchancen. Und das mit Erfolg und durch Unterstützung der Gäste. Denn die Cherfi-Elf vergaß im Bemühen um das 2:2 die Absicherung und Baumberg entschied die Partie durch Treffer von Hömig (64.) und Knetsch (67.). In beiden Fällen war Burdzik-Ersatz Gian-Luca Mariano chancenlos.