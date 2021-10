Aktion beim Handwerkermarkt : Drehorgelspieler in Kempen hören

Günter Nelißen stellt die Funktion der Drehorgel vor. Foto: Nelißen

Kempen Beim Handwerkermarkt am 9. und 10. Oktober in Kempen gibt es beschwingte Melodien. Auch eine Einführung in den Drehorgelbau wird angeboten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wenn am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Oktober, in der Kempener Altstadt der Handwerkermarkt stattfindet, sind auch Drehorgelspieler dabei. Mit ihren Instrumenten werden die Drehorgelspieler, die aus Deutschland und den Niederlanden kommen, in der Innenstadt zu hören sein und an beiden Tagen jeweils ab 13 Uhr beschwingte Melodien erklingen lassen. Drehorgeln werden seit dem 18. Jahrhundert in Europa gebaut. Die ersten Erbauer waren wahrscheinlich Handwerker – Uhrmacher – die neben Flötenuhren und Spieluhren auch Drehorgeln herstellten.

Während des Handwerkermarkts soll es erstmals auch eine Einführung in den Drehorgelbau geben: In der Burse am Kirchplatz zeigen der Kempener Drehorgelspieler Günter Nelißen und Freunde Interessierten, wie eine Drehorgel aufgebaut ist. An beiden Tagen sind ab 13 Uhr die Einzelteile einer Drehorgel ebenso zu bestaunen wie Pfeifen, Blasebalg, Tasten und Gehäuse einer kleinen Selbstbauorgel, die Besucher unter Anleitung zusammensetzen können. Das Angebot richtet sich an alle Interessierten, insbesondere an Familien mit Kindern. Das Angebot ist kostenlos, auf die corona-bedingt geltenden Hygiene- und Abstandsregeln ist zu achten.

(RP)