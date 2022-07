Special Olympics National Games in Berlin : DLRG-Gruppe Grefrath holt mehrere Medaillen

Die DLRG aus Grefrath nahm mit Sportlerinnen und Sportler an den Special Olympics National Games in Berlin teil. Foto: DLRG Grefrath

Grefrath Bei den Special Olympics National Games starteten auch geistig behinderte Sportler aus der Niersgemeinde. Gelebte Inklusion: Auch nicht-behinderte Schwimmer starteten in einer „Unified-Staffel“.

Die Behindertenschwimmgruppe der DLRG-Ortsgruppe Grefrath nahm Ende Juni erfolgreich an den Special Olympics National Games in Berlin teil. Diese Bilanz zog jetzt das Trainerteam der Grefrather DLRG. Das diesjährige Motto der Spiele lautete: „Gemeinsam stark“. Die Schwimmwettkämpfe wurden im Europasportpark SSE ausgetragen – ursprünglich erbaut für die Bewerbung Berlins zu den Olympischen Spielen im Jahr 2000.

In diesem Jahr nahmen acht Schwimmer der Ortsgruppe teil: Christina Alsdorf, Manuel Derks, Iris Jirsack, Günter Lorenz, Simon Rupp, Volker Smeets, Stefan Vogel und Christoph Wümmers. Sie starteten jeweils in zwei und drei Einzeldisziplinen sowie in einer und in zwei Staffeln. Das Besondere dabei ist, dass zwei dieser Staffeln als sogenannte Unified-Staffeln ausgetragen werden, bei denen jeweils zwei Sportler mit und zwei Sportler ohne Handicap an den Start gehen: Gelebte Inklusion.