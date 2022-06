Preise fürs Café am Ring und die Bäckerei van Densen : Ehrenpreis des Landes für heimische Betriebe

Preise fürs Café am Ring und die Bäckerei van Densen

Kempen/Tönisvorst Ausgezeichnet wurden Betriebe, die mit regionalen Spezialitäten und hoher Qualität punkten. Unter den Preisträgern sind das Café am Ring Amberg aus Kempen und die Bäckerei van Densen aus Tönisvorst.

Zwei Betriebe aus Kempen und Tönisvorst sind mit dem Ehrenpreis „Meister.Werk.NRW“ ausgezeichnet worden. Insgesamt erhielten 52 Bäckereien, 21 Fleischereien, 13 Konditoreien und sieben Brauereien den Preis für ihre Produkte und ihre Betriebsführung – unter ihnen das Café am Ring Amberg in Kempen und die Bäckerei und Konditorei van Densen in Tönisvorst.