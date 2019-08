Aqua Sol in Kempen : Ex-Flüchtling wird Bademeister

Kempen In der Sauna- und Wasserwelt Aqua Sol in Kempen hat Zouhair Alyosef sein zweites Ausbildungsjahr zum Fachangestellten für Bäderbetriebe gestartet. Der Syrer kam vor fünf Jahren nach Deutschland.

Die Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe, wie sie auch die Betreiber öffentlicher Schwimmbäder in der Region anbieten, läuft über drei Jahre. Der Unterricht an der Berufsschule findet wöchentlich statt. Das Arbeitsgebiet umfasst die Organisation und Beaufsichtigung eines Badebetriebes, das Erteilen von Schwimmunterricht, die Besucherbetreuung, Verwaltungsarbeit sowie die Steuerung und Kontrolle technischer Abläufe in einem Schwimmbad. Zu den Voraussetzungen, um die Ausbildung starten zu können, gehören gute Schwimmfähigkeiten.

Alyosef hat inzwischen das erste Ausbildungsjahr abgeschlossen und gerade das zweite Jahr begonnen. „Am Anfang war es schon ein bisschen schwierig. Das erste Jahr war nicht einfach. Es lag an meinen Sprachkenntnissen“, erzählt der 36-Jährige, der in Viersen wohnt und jeden Tag mit dem Rennrad die Strecke zu seinem Ausbildungsbetrieb an der Berliner Allee in Kempen zurücklegt. Der Syrer hat zwar die so genannte B2-Sprachprüfung abgelegt, aber gerade die Fachbegriffe in der Chemie und Mathematik machten es ihm nicht leicht, dem Berufsschulunterricht zu folgen. Doch Alyosef ließ sich nicht entmutigen. Im Gegenteil: In jeder freien Minute holte er die Bücher hervor und lernte. Wenn er Fragen hatte, standen ihm die Kollegen im Aqua Sol, insbesondere Ausbildungsleiter Michael Bist, immer zur Seite und halfen, wo sie konnten. „Nicht aufgeben ist meine Devise“, sagt er.