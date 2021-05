Ausbildung in Heiligenhaus : Firma CES: Auszeichnung für Wege in Berufe mit Zukunft

Firma CES: Auszeichnung für Wege in Berufe mit Zukunft

Ausbildung in Heiligenhaus

Heiligenhaus Die Schlüsselrregion-Firma CES erhält für seine hervorragende Ausbildungsqualität, wie bereits schon im Vorjahr, das Gütesiegel „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“.

Ausbildungsleiterin Lara Sonnenberg freut sich über die guten bis sehr guten Bewertungen seitens der Auszubildenden und Studenten von CES. Die Bewertung der Ergebnisse erfolgte auf Basis der erreichten absoluten Punktewerte. Alle Ergebnisse wurden als Punktewerte auf einer 100-Punkte-Skala dargestellt, die von 0 (völlig unzureichend) bis 100 (ausgezeichnet) reicht. Über alle Themenkomplexe hinweg erzielte CES einen Wert von 80,8 Punkten, das in Schulnoten ausgedrückt ein „gut“ bedeutet. Eine überdurchschnittlich hohe Punktzahl (89,4) erzielte CES im Themenbereich „Identifikation mit dem Ausbildungsunternehmen“. Die Auszubildenden sind froh, ihre Ausbildung bei CES zu machen (89,3) und sie würden das Unternehmen an Freunde und Bekannte weiterempfehlen (84,5). Ebenfalls wünschen sie sich, nach ihrer Ausbildung im Unternehmen bleiben zu können (84,5). Zu den Grundsätzen von CES gehört es, die Auszubildenden nach erfolgreich absolvierter Lehre bzw. nach dem Studium zu übernehmen und ihnen damit eine langfristige berufliche Perspektive zu geben.

Als Familienunternehmen legen man nach eigenem Bekunden Wert auf einen wertschätzenden Umgang untereinander. Dieses Verhalten wird auch von den Azubis honoriert. Sie fühlen sich respektvoll behandelt (87,5) und schätzen es, dass die Mitarbeitenden ihre Erfahrungen und ihr Wissen an die Azubis weitergeben (90,5).

Im Schnitt werden 25 bis 30 junge Menschen gleichzeitig im Unternehmen ausgebildet – in klassischen Ausbildungsberufen oder in dualen Studiengängen, im technischen ebenso wie im kaufmännischen Bereich. Für den Berufsstart in 2022 und auch noch für das Ausbildungsjahr 2021 gibt es Chancen auf einen Ausbildungsplatz bei CES. Im Karrierebereich auf der Homepage finden Interessenten Informationen zu den Ausbildungsangeboten.