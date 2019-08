Tönisberger Kirmes : Schützen feierten: Kirmes mit Olympiade kam gut an

Schützen feierten: Kirmes mit Olympiade kam gut an

Treffpunkt Kirmes: Die Bewohner des Bergdorfs trafen sich auf dem Platz an der Rheinstraße auch zum lockeren Plausch. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Mit einer Neuerung warteten die Organisatoren bei der Kirmes in Tönisberg auf. Der Spieleparcours war stets umlagert.

(tref) Kaum geht an der linken Spur das grüne Licht an, schießt Leonard los. Wie der Blitz rennt er die sechs Meter entlang der Pylone, um am Letzten eng zu wenden und im Slalom um die Hütchen zurückzulaufen. „Sehr gut“, lobt Holger Hendricks, Jugendgeschäftsführer vom VFL Tönisberg, als er Ausdruck mit Reaktions-, Sprint-, Wende-, Slalom- und Gesamtzeit überreicht. Wobei diese bei dem Zehnjährigen bei 7,11 Sekunden liegt. Aber es gibt nicht nur den Coupon. Zur Stärkung kommt ein Päckchen Traubenzucker dazu und auch ein Häkchen auf der Laufkarte, auf der insgesamt sieben verschiedene Stationen stehen. Eine Premiere gab es jetzt bei der Tönisberger Kirmes der St.-Antonius-Isidorus-Bruderschaft. Zum ersten Mal gehörte eine Kirmes-Olympiade mit den besagten sieben Stationen zum Angebot.