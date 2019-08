Karten im Vorverkauf : „Jazz im Loft“: Benefizkonzert für Kinderschutzbund

KEMPEN Die Karten ind bereits im Vorverkauf zu haben. Das Konzert findet am Samstag, 28. September, 20 Uhr, im Vanameland-Konferenzloft statt.

Der Kinderschutzbund Kempen freut sich, den „Campunni Jazz Club“ und Gisela Vos-Ammon für ein Benefizkonzert gewonnen zu haben. Die Künstler verzichten auf ihre Gage und der Erlös fließt in die Arbeit des Kinderschutzbundes in Kempen. Das Konzert findet am Samstag, 28. September, 20 Uhr, im Vanameland-Konferenzloft (ehemals Bauerfeind) an der Wiesenstraße 4 in Kempen statt.