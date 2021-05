Schwimmen gehen in Krefeld : Zwei neue Meisterinnen für Krefelds Bäder

Krefeld Vanessa Strump und Maureen Haupt haben am Meisterlehrgang teilgenommen. Die Themen ihrer Abschlussarbeiten sind „Gefahrenminimierung durch Änderungen im Bereich von Chlorungsanlagen“ und „Wirtschaftliche Nutzung von Freibadanlagen“.

(RP) Der Fachbereich Sport und Sportförderung freut sich über zwei neue Meisterinnen für Krefelds Bäder. Maureen Haupt und Vanessa Strump haben die Fortbildung zur „Meisterin für Bäderbetriebe“ jetzt mit Erfolg abgeschlossen. Die beiden Frauen sind Krefelds Badegästen bestens bekannt, schlossen sie ihre Ausbildung im Krefelder Bäderbereich bereits 2009 beziehungsweise 2010 ab. Maureen Haupt absolvierte im Anschluss eine weitere Ausbildung zur Pferdewirtin und arbeitete in diesem Beruf außerhalb von Deutschland. 2015 kehrte sie zurück und begann wieder im Krefelder Bäderbereich. Vanessa Strump arbeitete nach ihrer Ausbildung im Aqualand in Köln und kehrte ebenfalls 2015 nach Krefeld zurück. Beide Mitarbeiterinnen haben in den folgenden Jahren umfangreiche Erfahrungen in ihrem Berufsumfeld erworben.