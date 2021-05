Online-Veranstaltungen in Leverkusen : Covestro informiert über Ausbildungswege

Online-Veranstaltungen in Leverkusen

Leverkusen Der Leverkusener Kunststoffhersteller ermöglicht Einblicke ins Unternehmen – für junge Leute, die an einer Ausbildung oder einem Dualen Studium interessiert sind.

Normalerweise wären die Ausbildungsexperten und Azubis von Covestro jetzt in Schulen unterwegs, würden auf Jobmessen das Ausbildungs- und Berufsangebot präsentieren und Schülerpraktika als ersten Einblick in das Unternehmen vermitteln. In Zeiten der Corona-Pandemie fallen diese wichtigen Vor-Ort-Termine jedoch weg. „Als tragfähige Alternative haben wir ein digitales Format entwickelt, um Schülerinnen und Schülern bei der Wahl des passenden Ausbildungsberufs bzw. Dualen Studiums auf diese Weise zu unterstützen“, sagt Daniel Avanzato, Employer Branding & Recruiting von Covestro.