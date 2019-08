Neubau entsteht : Frühere Traditionsgaststätte in Kempen wird abgerissen

Das Doppelhaus, in dem zuletzt die Gaststätte „Zum Bergwirt“ war, ist abgerissen. An der Kerkener Straße 7-9 in Kempen entsteht ein neues Mehrfamilienhaus. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen (rei) Rolf „Rolli“ Wilmen schaute etwas wehmütig drein, als er jetzt auf den Abriss des Hauses Kerkener Straße 7-9 am Rande der Kempener Innenstadt blickte. Der mittlerweile 74 Jahre alte ehemalige Gastwirt und Karnevalsfreund schaute auf einen Trümmerhaufen, der von dem geblieben ist, was früher einmal sein Leben war: Das Haus, in dem Wilmen mit seiner Frau Renate über viele Jahre das Altstadtlokal „Zur Alten Wache“ – zuletzt „Zum Bergwirt“ – führte, ist Geschichte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es weicht einem Neubau.