Freilichtmuseum : Mit der Winkelfrau auf Spur 0

Im museumspädagogischen Raum des Freilichtmuseums war die große Modelleisenbahn der Spur O aufgebaut. Im Vordergrund ist die Drehscheibe mit Gleisverzweigungen zu erkennen. Foto: Wolfgang Kaiser

Grefrath Zum wiederholten Mal rückte das Freilichtmuseum in Grefrath in den Mittelpunkt von Liebhabern der Spur-0-Bahn. Mehr als 75 Meter Schienen der Spur 0, die es schon lange nicht mehr gibt, waren dort aufgebaut.

Schneebedeckte Gipfel, über denen ein Flugzeug und ein Zeppelin schweben. Kleine Bergdörfer, die unterhalb der Schneegrenze liegen und ein Viadukt, über das ein Dampfzug rattert. Ein Flüsschen, das eine Mühle antreibt, und ein Auto, das zwischen Fußgängern die Straße kreuzt. Auf wenigen Zentimetern Fläche, die einen Tunnel darstellen, ist eine komplette Landschaft zu sehen. „Es ist ein kleines Kunstwerk. Dabei sind es eigentlich nur zwei, mit einem Scharnier verbundene Blechscheiben, die lithografiert wurden“, sagt Walter, der im Gespräch mit unserer Zeitung wie seine Mitstreiter nur seinen Vornamen nennen möchte, und nimmt den Tunnel in die Hand, um ihn neugierigen Besuchern zu zeigen. Aber nicht nur der Tunnel ist ein Hingucker. Der gesamte museumspädagogische Raum im Eingangsgebäude des Niederrheinischen Freilichtmuseums in Grefrath hat sich in eine Modellbahn-Landschaft verwandelt. Allerdings in eine ganze Besondere. Die Liebhaber der Spur-0-Bahn haben auf Tischen an einem Tag mehr als 75 Meter Schienen verlegt, Bahnhöfe aufgebaut, Drehscheiben installiert, Dörfer entstehen lassen und ganze Landschaftszüge gebaut.

Die so genannte Spur 0 ist dabei ein historisches Schätzchen. Sie wurde bis in die 1950er-Jahre gebaut, danach löste sie die Spur H0 ab. Das Einmalige: Alles ist auch Blech hergestellt. Walter hat inzwischen ein Haus aus der großen Anlage herausgegriffen. Durch den Blechdruck und die gekonnte Bemalung wirkt es dreidimensional. Die Fensterläden erwecken den Eindruck, als stünden sie im Raum und die aufgemalten Hühner an der Stallwand scheinen gackernd über die Fläche zu wandern. Ein Hingucker ist der sechsgleisige Hauptbahnhof von Bing, einem der damaligen führenden Hersteller von Spur 0. Direkt daneben die Drehscheibe von Märklin, an der sieben Dampfloks mit Tender auf ihren Einsatz warten.

Info Ausstellung im Museum läuft noch bis Januar Eisenbahnmodelle zeigt auch die aktuelle Ausstellung „Wat is en Dampfmaschin? – Dampfspielzeug und seine Funktionsweise“. Die Ausstellung ist bis zum 5. Januar 2020 verlängert worden. Sie ist in den Sonderausstellungsräumen der Dorenburg zu sehen. Als Ergänzung zur Spielzeugausstellung des Niederrheinischen Freilichtmuseums werden Dampfmaschinenmodelle und andere dampfbetriebene Spielmittel aus dem Museumsdepot der Öffentlichkeit präsentiert.

Mit einem leisen Summen dreht sich die Drehscheibe. An den Trafoanlagen werden die entsprechenden Knöpfe gedrückt und eine Lok wird auf das richtige Gleis gebracht. Die Anlage, über die die Dampflokomotiven mit Kohlen versorgt wurden, fehlt ebenso wenig wie ein Wasserturm. Walter hebt das Turmdach ab und demonstriert, dass hier wirklich Wasser eingefüllt werden kann und das drehbare Ventil dafür sorgt, dass der Wasserdruck arbeiten kann und das Wasser aus dem Tankrohr läuft.

Vor den Augen der Besucher rattern die Züge über die Schienen. „Berlin-München“ verkündet das Zuglaufschild an den Waggons der größten Bahn, die auf der Anlage fährt. An der aufgebauten Burg, die ihre eigene Gleisanlage hat, lassen zwei helle Bäume die Besucher innehalten. „Schau mal, Margarinefiguren“, ruft einer der älteren Besucher aus. Die Figuren, die von 1920 bis in die 1950er-Jahre in den Margarinepackungen zu finden waren, rufen Erinnerungen an die Kindheit wach. „Holger, kannst du mal nach der Winkefrau sehen. Sie klemmt irgendwie?“, kommt indes der Ruf vom anderen Ende der Bahn. Sekunden später ist das Problem behoben und besagte Frau in dem Bahnwärterhäuschen winkt, dank freigeschaltetem Kontakt, wieder mit dem Taschentuch aus der Türe, wenn ein Zug vorbeifährt.

Die Modellbahnen, Brücken, Fahrzeuge oder Häuser – alles ist aus Blech gefertigt. Einer der Hersteller war seinerzeit die Firma Rokal in Lobberich. Foto: Wolfgang Kaiser

Die von Udo aufgebaute Hochbahn inmitten der Anlage zieht die Blicke genauso auf sich, wie die Moskabel Pionerskaja von Claudia. „Diese Bahn wurde von 1950 bis 1960 in der Sowjetunion gebaut. Es stellte ein technisches Lehrspielzeig für junge Menschen da, um diese für den Eisenbahnbau in Sibirien zu begeistern“, erzählt die Fachfrau, die sich seit 30 Jahren mit der Materie Eisenbahn, Spur 0, beschäftigt und eigens aus der Hamburger Ecke angereist ist. „Der Austausch bei diesen Treffen ist immer wieder schön. Man sieht alte Bekannte und kann neue Leute für die Spur 0 begeistern“, sagt Claudia.