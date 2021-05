Neuer Ausbildungsbetrieb : KomMITT bildet erstmals aus

Ratingen Die Stadtwerke-Tochter sucht zum 1. August Auszubildende. Bewerbungen von Jugendlichen mit gutem Schulabschluss können schon jetzt eingereicht werden.

Auf dem Weg zur Gigabit-City errichtet und betreibt die KomMITT das Glasfasernetz in Ratingen. Ihre rund 60 Mitarbeiter arbeiten täglich an Zukunftsthemen in den Geschäftsfeldern Gigabit-Internet, Telekommunikation, IT und Messwesen. „Wir befinden uns in einem sehr dynamischen Markt, in dem gut ausgebildete Fachkräfte unverzichtbar sind. Jetzt auch selbst auszubilden ermöglicht uns eine gezielte und nachhaltige Personalplanung und Personalentwicklung“, erläutert Stefan Hermes, Geschäftsführer der KomMITT. „Außerdem möchten wir als kommunales Unternehmen soziale Verantwortung übernehmen, indem wir Ausbildungsplätze schaffen.“