Ratinger Feuerwehr : Drei neue Notfallsanitäter haben ihre Prüfung bestanden

Ratingen Die neuen Notfallsanitäter verstärken nun nach ihrem erfolgreichen Abschluss die Rettungswachen der Feuerwehr in Ratingen und Heiligenhaus.

Durch ihre fundierte und intensive Ausbildung an der Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie Bocholt tragen sie ab sofort einen großen Anteil zur Qualitätssicherung und -steigerung des Ratinger Rettungsdienstes bei. Die Feuerwehr Ratingen freut sich für ihre Kollegen und gratuliert ganz herzlich.

Im Land Nordrhein-Westfalen stellen viele Feuerwehren den Rettungsdienst der Städte gemeinsam mit den Hilfsorganisationen sicher. So ist das auch bei der Feuerwehr Ratingen. In den Wachen in Ratingen und Heiligenhaus versehen Mitarbeiter von Berufsfeuerwehr, Malteser Hilfsdienst, Johanniter Unfall Hilfe und dem Deutschen Roten Kreuz ihren Dienst.