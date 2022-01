Service in Ratingen : Stadtwerke bauen E-Ladesäulennetz aus

Die neue Schnellladestation der Stadtwerke für E- Autos an der Stadthalle soll im ersten Quartal betriebsbereit sein. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Anfang des Jahres wird es neue „Strom-Tankstellen“ in den Stadtteilen Hösel und in Breitscheid geben. An der Stadthalle wird im ersten Quartal außerdem eine Schnellladestation in Betrieb gehen.

Die Stadtwerke Ratingen weiten ihr Angebot an Elektro-Ladestationen im Ratinger Stadtgebiet weiter aus. Aktuell sind in Ratingen zwölf Ladestationen mit jeweils zwei Ladepunkten aktiv. Damit können in den Stadtteilen Mitte, Lintorf, West, Homberg und Tiefenbroich schon jetzt Elektrofahrzeuge mit dem Naturstrom aus Wasserkraft geladen werden.

Eine weitere Station in Ratingen-Hösel wird im Januar dieses Jahres errichtet. Auch in Breitscheid ist eine Ladestation in Planung. Die Schnellladestation (Hypercharger), die bereits an der Stadthalle in Ratingen-Mitte steht, wird im ersten Quartal 2022 auch in Betrieb gehen.

Info Ladekarte kostet einmalig 9,90 Euro Die Ladekarte der Stadtwerke Ratingen kostet einmalig 9,90 Euro. Ladekosten Mit der Karte kostet das Laden 0,42 Euro pro Kilowattstunde, das schnelle Laden, 0,52 Euro pro Kilowattstunde. Laufzeit Die Laufzeit des Tarifs beträgt zwölf Monate.

Wie funktioniert das Laden? Mit der Stadtwerke Ratingen-Ladekarte und dem Tarif „Echt.Strom-Mobil“ laden Autofahrer in Verbindung mit einem gültigen Stromvertrag der Stadtwerke Ratingen ihr Elektroauto an den Ladestationen in Ratingen sowie an über 8600 Ladepunkten der eRoaming-Partner deutschlandweit auf.

Laden ohne Karte Natürlich kann das Elektroauto auch ohne Abschluss des Tarifs „Echt.Strom-Mobil“ aufgeladen werden, allerdings zu weniger günstigen Konditionen. Das sogenannte Ad hoch Laden funktioniert so: QR-Code der Ladestation mit Smartphone scannen, gewünschte Zahlweise auf dem Smartphone auswählen (PayPal, Giropay/Paydirekt oder Kreditkarte) und dann den Ladevorgang starten.

Hier befinden sich die betriebsbereiten Stationen Sandstraße 36, Am Krumbachskothen, Martin-Luther-Hof, Mülheimer Straße 3, Hallenbad Angerbad (Hauser Ring 52), Freibad Angerbad (Lintorfer Str. 64), Allwetterbad Lintorf (Jahnstr. 35), Berliner Str. 73 (Nähe Sparkasse), Hans-Böckler Str. (Parkplatz Stadthalle), Ostring, Grashofstr., gegenüber Grashofweg in Homberg, Alter Kirchweg (gegenüber Sparkasse) in Tiefenbroich, Penny Markt in Lintorf

Übersicht Auf der Webseite emobilitaet.stadtwerke-ratingen.de/ladestationen finden Interessierte eine Übersichtskarte mit den genauen Standorten aller aktuellen Stationen.

Wunschstandorte Gemeinsam mit wunschladesäule.de bieten die Stadtwerke Bürgern ab sofort die Möglichkeit, ihren Wunschladepunkt im Ratinger Stadtgebiet mitzuteilen, ihn von anderen Bürgern bewerten zu lassen und selbst andere Standorte zu bewerten. So erhalten die Stadtwerke Anhaltspunkte für die Bedürfnisse der Ratinger. Die Angaben fließen als ein Bestandteil in den Planungsprozess ein und dienen dazu, Maßnahmen entwickeln und aufzeigen zu können, wie E-Mobilität gefördert und bedarfsgerecht organisiert werden können.

Individuelle Lösungen Außerdem bieten die Stadtwerke neben den Ladesäulen im öffentlichen Raum auch Ladelösungen für Hauseigentümer, Wohnungseigentümer, Mieter und Gewerbetreibende an.