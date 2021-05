Antrag an den Bezirksausschuss : Schönere Abfallbehälter für den Hochzeitsgarten

Antrag an den Bezirksausschuss

Ratingen (RP) Der Hochzeitsgarten hinter dem Standesamt bildet einen würdigen Rahmen für die Frischvermählten So gar nicht dazu passen wohllen nach Ansicht der Bürger Union die dort installierten Abfallbehälter.

Aus diesem Grund wird die Verwaltung wird gebeten, dem Bezirksausschuss Ratingen Mitte bis zu dessen nächster Sitzung eine Auswahl an neuen und formschöneren Abfallbehältern zum Austausch gegen die Bestehenden vorzustellen.

Der mit Fördermitteln verwirklichte und seit dem letzten Jahr eröffnete Hochzeitsgarten stelle sich in einem denkmalgeschützten Gesamtensemble als architektonisch gelungenes Beispiel der Außengestaltung dar, so die BU. Jedoch passten die unlängst dort angebrachten Abfallbehälter absolut nicht zum ansonsten stimmigen Gesamteindruck. Dabei gebe es gerade für städtebaulich sensible Bereiche eine Vielzahl von formschönen Alternativen zu den ersichtlichen unansehnlichen Standartprodukten, die leider zunächst Verwendung fanden.