Stadt Ratingen gibt grünes Licht : Oberstraße bekommt neues Pflaster

Ratingen Die Arbeiten sollen in den Sommerferien durchgeführt werden, um die Geschäftsleute so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Verwendet werden soll für den neuen Belag denkmalgerechter Basaltstein.

Mit Freude hat die CDU-Fraktion jetzt nämlich aus dem Rathaus erfahren, dass ihr Antrag für die Ratinger Innenstadt positiv beschieden wird: Die Oberflächensanierung der Oberstraße zwischen Wall- und Turmstraße soll in den Sommerferien nächsten Jahres stattfinden. Somit kann das Anliegen der CDU , die durch Corona bereits stark belasteten Einzelhändler mit den Baumaßnahmen so gering wie möglich zu belasten, erfüllt werden.

Die CDU hatte sich dafür stark gemacht, die Sanierung in den Sommerferien 2022 durchzuführen, um so den Einzelhandel möglichst wenig einzuschränken. In der Hauptreisezeit sinkt die Frequenz in der Innenstadt, sodass die Einbußen für die Geschäfte entlang der Oberstraße geringer sind als zu reisearmen Zeiten.