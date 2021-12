Ratingen : Neue Krippe für Kinderheim in Rheinbach

Ratingen Als die Inhaber von Spiel & Buch aus Ratingen von der Not eines Kinderheims in Rheinbach hörten, wollten sie sofort helfen. Nach dem Starkregen im Juli wurde schmerzlich eine Weihnachtskrippe vermisst.

Das Kinderheim Dr. Dawo, ein gemeinnütziges Haus für schwerkranke und schwerstbehinderte Kinder in Rheinbach zwischen Euskirchen und Bonn, hat nach dem Starkregen am 14. Juli diverse Schäden und Verluste zu beklagen. So fiel unter anderem das für die Kinder Jahr um Jahr herbeigesehnte Krippensortiment im Wert von annähernd 500 Euro der Flut zum Opfer. Weihnachten 2021 dort ohne Krippe, das möge so weit nicht kommen. Deshalb stand bei Spiel & Buch bis zur Schließung des Geschäfts ein großer Metall-Würfel bereit, in dem Münzen und Scheine zugunsten des Kinderheims in Rheinbach gesammelt wurden.