Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zahl der Infizierten geht deutlich zurück

Trotz 278 gemeldeter Neuinfektionen geht die Zahl der Corona-Kranken im Kreisgebiet um knapp 600 zurück. Die Zahl der Krankenhaus-Patienten ist um knapp 14 Prozent gesunken.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 2.177 Infizierte erfasst, 595 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 190 (-59; 19 neu infiziert), in Haan 172 (-23; 32 neu), in Heiligenhaus 117 (-44; 18 neu), in Hilden 179 (-57; 26 neu), in Langenfeld 185 (-52; 27 neu), in Mettmann 187 (-55; 21 neu), in Monheim 191 (-52; 20 neu), in Ratingen 503 (-84; 71 neu), in Velbert 388 (-158; 38 neu) und in Wülfrath 65 (-21; 6 neu).