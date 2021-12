Verfolgungsjagd in Ratingen : Polizei stoppt Fahrer mit Ausfallerscheinungen

Verfolgungsjagd in Ratingen

Ratingen Der Mann war zunächst einer Frau aufgefallen, weil er bewusstlos am Straßenrand hinter dem Steuer saß. Sie alarmierte Rettungsdienst und Polizei.

(RP) Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass die Polizei Ratingen am Montagnachmittag einen nicht verkehrstüchtigen 33-jährigen Fahrer aus dem Verkehr ziehen konnte. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und stellten den Führerschein des Ratingers sicher.

Gegen 15.40 Uhr befuhr eine 56-jährige Ratingerin die Hugo-Henkel-Straße in Richtung Sinkesbruch, als sie einen zum Teil im Gebüsch des linken Fahrbahnrandes abgestellten Transporter sah. Der Fahrzeugführer saß, bei eingeschaltetem Motor, augenscheinlich nicht ansprechbar am Steuer seines Fahrzeuges. Die 56-Jährige informierte umgehend einen Rettungswagen und sprach den Fahrer an.