Kolpingsfamilie : Mandelspende für die Tafel

Kolpingsfamilie Lintorf spendet gebrannte Mandeln. Foto: Kolpingsfamilie

Ratingen Mitglieder der Kolpingsfamilie Lintorf kamen nicht mit leeren Händen, um Spenden zu sammeln. Sie boten in der Adventszeit gebrannte Mandeln an. Eine Kiste ging an die Tafel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken