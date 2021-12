Oberschlesisches Landesmuseum : Führung mit Sektumtrunk im Landesmuseum in Hösel

Hösel (RP) Nach den Festtagen im Kreise der Familie freuen sich viele wieder auf Kultur. Dafür bietet sich im Oberschlesischen Landesmuseum an der Bahnhofstraße in Hösel die beliebte Sonderausstellung „Bewegte Leben“ hervorragend an.

Am Sonntag, 2. Januar, gibt es ab 15 Uhr eine öffentliche Neujahrsführung mit Sektumtrunk. Damit startet gleichzeitig im Museum das nächste Führungsjahr. Das Museumsteam möchte deshalb bei der Neujahrsführung mit den Besuchern auf ein gutes Jahr 2022 anzustoßen.

Kurator Dr. Frank Mäuer bietet den Teilnehmern in der Führung einen Querschnitt durch die aktuelle Sonderausstellung und stellt die bewegten Leben zahlreicher Oberschlesier vor, die noch heute aus zahlreichen anderen Zusammenhängen bekannt sind, wie zum Beispiel Ernst Friedrich Zwirner, den Dombaumeister am Kölner Dom oder der Apotheker und Unternehmer Oscar Troplowitz, der die kleine Firma Beiersdorf mit seinem Hauptprodukt Nivea zum Weltkonzern ausbaute.