Feiern in Heiligenhaus : Das rät die Feuerwehr zu Silvester: Böllerverbot beachten

Es gilt Böllerverbot. Aber die Feuerwehr rechnet trotzdem für die Neujahrsnacht mit „erhöhtem Einsatzaufkommen“. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Vor den Silvesterfeiern macht die Feuerwehr darauf aufmerksam: Auch ohne Feuerwerk kann Silvester Gefahren bergen. Sie sind aber vermeidbar.

(köh/RP) Obenan steht der Appell, sich an das Feuerwerksverbot zu halten. Aber auch abseits vom Gedanken an Raketen und Böller rechnet man auf der Wache am Julius-Heldt-Platz mit erhöhtem Einsatzaufkommen.

Zum zweiten Mal findet der Jahresübergang in besonderen Zeiten statt. „Normalerweise treffen sich immer einige Einsatzkräfte und verbringen den Abend gemeinsam mit ihren Familien an der Feuerwache, das hat schon Tradition“ berichtet Feuerwehrsprecher Dominic Wulf. Auch in diesem Jahr feiern die Frauen und Männer der Feuerwehr nicht zusammen auf der Feuerwache, wie es über Jahre Brauch war

Folglich läuft die Schicht so: Piepsen die Melder, verlassen die Feuerwehrkräfte ihr Zuhause, ihre Freunde und Familien und rücken zum Einsatz aus. „Wichtig ist, dass die Einsatzkräfte sicher zur Wache und zum Einsatzort kommen“, so Dominic Wulf weiter. Die Feuerwehr appelliert an jedermanns Achtsamkeit. Die Feuerwehr ist da um zu helfen, freut sich aber sehr, wenn sie das nicht muss.

Im Schadensfall rät der Feuerwehrsprecher zu folgendem Vorgehen: „Sollte es trotzdem zu einem Unfall kommen, kühlen Sie Wunden mit lauwarmem Wasser und decken Sie diese – wenn möglich steril – ab. Betreuen Sie Verletzte bis der Rettungsdienst eintrifft. Sollte es zu einem Brand kommen, unternehmen Sie nur Löschversuche, bei denen Sie sich selbst nicht gefährden. Schließen Sie, wenn möglich, Türen zum Brandraum und verlassen Sie so schnell wie möglich mit allen Personen die Wohnung. Informieren Sie Ihre Nachbarn.“