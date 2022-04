Baumwurzeln in Korschenbroich entfernt : Schulhof in Liedberg nach Ferien fertig

Schulhof in Liedberg nach Ferien fertig

Baumwurzeln in Korschenbroich entfernt

KORSCHENBROICH Die etwa 40 Jahre alte Linde auf dem Liedberger Schulhof war bereits im Herbst gefällt worden, weil sie zunehmend eine Gefahrenquelle war. Nun wurde das auch das Wurzelwerk entfernt und die Fläche begradigt.

Nach den Osterferien steht der Liedberger Schulhof den Kindern wieder in vollem Umfang zur Verfügung. Wie die Stadt mitteilte, wurde das Wurzelwerk der bereits im Herbst gefällten Linde samt Ummauerung entfernt. Das entstandene neue Beet werde im Herbst bepflanzt.Die zehn Meter hohe, etwa 40 Jahre alte Linde war gefällt worden, da sie zur Gefahrenquelle herangewachsen war. Sie hatte aus Platzmangel sogenannte „Würgewurzeln“ entwickelt und diese hatten wiederum die Pflasterung hochgedrückt. Auch die Standfestigkeit der Linde war nicht mehr gewährleistet. Einige Wochen lang war der Baumstumpf noch zu sehen, nun wurde auch dieser samt Wurzeln und Mauerwerk entfernt.

Die Fläche ist jetzt begradigt und bekommt im Herbst eine neue Bepflanzung. Eine gering wachsende Felsenbirne ist an dieser Stelle vorgesehen, so die Verwaltung. Eine Ausgleichspflanzung für die Linde wird an der Straße „An der Tränke“ erfolgen.