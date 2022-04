Ratinger Innenstadt : Nach Rohrbruch erste Arbeiten ab Mai

Ratingen Düsseldorfer Straße: Die Stadtwerke wollen in zwei Abschnitten vorgehen. Die Planungen laufen. Zurzeit laufen vorbereitende Arbeiten zur Sanierungsmaßnahme. Gehen diese planmäßig voran, kann bis Mitte Mai 2022 mit dem Bau begonnen werden.

Um den stark frequentierten Bereich in der Fußgängerzone so gut wie möglich zu entlasten, wollen die Stadtwerke in zwei Bauabschnitten vorgehen. So kann der jeweils nicht von den Bauarbeiten betroffene Teil möglichst weiträumig wieder zur Nutzung durch Fußgänger freigegeben werden.