Baustelle Issumer Straße : Modernisierung der Fußgängerzone in vollem Gange

Geldern Ein Teil des Umbaus soll noch in diesem Jahr fertig werden. Zurzeit finden Arbeiten an den Versorgungsleitungen statt. Der Verkehr ist eingeschränkt möglich.

Die Grundstücksanschlüsse werden von der Kapuzinerstraße aus kommend Stück für Stück bis zum Durchgang zur Glockengasse erneuert. „Wenn die erste Seite fertig ist, erfolgt der Wechsel zur Gegenseite“, informiert Jessica Wey. „Damit die Eingänge zu den Geschäften und Wohnhäusern jederzeit zugängig bleiben, wird immer in kleinen Abschnitten gearbeitet. Würden an mehreren Stellen gleichzeitig die Leitungen erneuert, wäre der Zugang zu einigen Häusern komplett versperrt.“

Ebenso wäre bei großflächigerem Arbeiten kein durchgehender Fußgängerverkehr möglich und die Geschäfte nicht mehr erreichbar. Diese Arbeitsweise ist von Projektbeginn an so eingeplant und vereinbart und bei der geplanten Bauzeit entsprechend berücksichtigt worden.

Oberbau Sobald die Arbeiten an den (Haus-)Anschlüssen abgeschlossen sind – voraussichtlich nach Ostern –, wird mit dem Oberbau begonnen. Konkret heißt das: Der restliche Straßenbelag wird entfernt, es werden neue Tragschichten aufgebracht, neue Beleuchtungskabel und Leerrohre verlegt, die Baumbeete angelegt und die Rinne gesetzt, ehe im Anschluss gepflastert wird. Die Pflasterarbeiten erfolgen ebenfalls in Abschnitten, in etwa so wie bei der Sanierung der Leitungen und Anschlüsse. Anschließend wird die Möblierung und Beleuchtung platziert. Die Bepflanzung der beiden neuen Baumbeete erfolgt im Herbst.