Urteil verkündet Bewährung wegen gewerbsmäßiger Geldwäsche

Das aus Straftaten stammende Bargeld soll am Folgetag in die Türkei transportiert worden sein. Als Entlohnung habe der Angeklagte ein Prozent der Summe erhalten, er soll gewerbsmäßig gehandelt haben. Das sogenannte Hawala-Banking dient dazu, mutmaßlich illegal erworbenes Vermögen am legalen Bankensystem vorbei in andere Staaten zu transferieren. Die Finanzermittlungsgruppe des Landeskriminalamtes NRW (LKA) und des Zollfahndungsamtes Essen hatte monatelang gegen die Gruppierung ermittelt, die ab 2019 durch Kuriere auf dem Luft- und Landweg Bargeld, das aus den Straftaten stammte, in die Türkei nach Istanbul transportierte. Das Bargeld soll in Lagerhallen in Bochum und Ratingen angenommen, gezählt, verpackt und auf die Kuriere verteilt worden sein. Bei den Kurieren waren knapp 7 Millionen Euro Bargeld aufgefunden und sichergestellt worden.