Heiligenhaus und Wülfrath : Ausbildung nach Vorschrift: THW übt Bau von Notunterkünften

Heiligenhaus Premiere für den ersten gemeinsamen, ganztägigen Ausbildungsdienst des technischen Zuges des THW Ortsverbandes Heiligenhaus/Wülfrath in 2022.

Die einzelnen Komponenten zum Aufbau einer solchen Notunterkunft werden in zusammengestellten Kisten und Gitterboxen gelagert, sodass diese im Bedarfsfall im Baukastenverfahren auf den Wagen verladen und vor Ort in Stationen abgeladen werden können. Vor Ort sind die Stationen gemäß den Vorgaben sowie gesetzlichen Vorgaben des Brandschutzes und der Hygiene einzurichten. Es sind gesonderte Plätze für die Unterbringung von Haustieren, Stellplätze der Lkw und Pkw einzurichten und Abstände zwischen Sanitäreinrichtungen und dem Küchenzelt einzuhalten. Geübt wurde die Einrichtung einer Notunterkunft auf dem Gelände des Landesverbandes NRW in Hilden. Nach Ankunft wurde durch unsere Gruppenführerin Yasemin die Einteilung vor Ort durchgeführt und die Helferinnen und Helfer auf die jeweiligen aufzubauenden Stationen verteilt. Neben den Zelteinrichtungen wurden auch Müllsammelplätze eingerichtet und Beleuchtungen aufgebaut. An dem Ausbildungsdienst nahmen neben der Mannschaft der FGr N auch die Mitglieder der Bergungsgruppen sowie des Zugtrupps teil. Denn im Fall der Fälle heißt es schließlich „alle mit anpacken – viele Hände, schnelles Ende “. Zum Mittagessen schaute auch die Jugend beim Technisches Hilfswerk Ortsverband Heiligenhaus/Wülfrath Landesverband vorbei. Die Jugend hatte sich auf unserem Hof in Heiligenhaus in den Themen Leiterkunde und Bunde und Stiche ausbilden lassen. Ein langer Ausbildungstag, der um 7.30 Uhr in der Unterkunft mit Corona-Selbsttest und gemeinsamem Frühstück startete, endete für alle Teilnehmer gegen 17 Uhr nach „Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft“.