Heilig Geist : Aktionstag für blühende Vielfalt

Rund um den Maximilian-Kolbe-Platz in Ratingen West wird das Gelände umgestaltet, um Menschen und Insekten den Aufenthalt schöner zu gestalten.

Der erste Aktionstag des BiCK-Projektes Heilig Geist Ratingen war ein voller Erfolg. Gut zwanzig Akteure sind am letzten Freitag zusammengekommen, um unter Anleitung von Dr. Norbert Tenten und Anette Hoffmann von der Biologischen Station in Monheim mit Hacke und Schere, Häcksler und Spaten tätig zu werden.

Die ersten Veränderungen sind nun zu sehen am Maximilian-Kolbe-Platz in Ratingen-West zwischen der Heilig Geist und der Versöhnungskirche, wo im Pfarrgarten ein Apfelbaum fachgerecht beschnitten wurde. Menschen aller Generationen legten Hand an. Die Messdiener pflanzten Rosen um und bauten ein Obst-Spalier vor der Südwand der Kirche mit Pfirsich-, Feigen- und Weinpflanzen. Eine andere Gruppe arbeitete schwer an der Umgestaltung eines immergrünen Efeubeetes in ein Paradies für Nachtfalter.