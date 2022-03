Kultur in Ratingen : West lädt zu Kunst-Entdeckungsreise ein

Katharina Maderthaner präsentierte bereits im vergangenen Jahr eine Kunstinstallation im Mosaik in West. Foto: Achim Blazy (abz)

West Einen ganzen Tag lang lockt Ratingen West mit unterschiedlichen Kunstaktionen. Höhepunkt ist eine Videoinstallation von Anne Schülke auf dem Berliner Platz. Sie zeigt Aufnahmen des Stadtteils.

() Die Medienkünstlerin Anne Schülke entwickelte 2020 nach Recherchen im Museum Ratingen, im Museum für Hamburgische Geschichte, im Stadtarchiv Ratingen und in der Großwohnsiedlung Ratingen-West die Videoinstallation „Westtangente“, das Künstlerheft und das Community Arts Projekt „Papageien und Schwäne“. Jetzt plant sie eine große Aktion im Stadtteil.

Am Samstag, 2. April, ab 15 Uhr beginnt der Tag mit einem Gespräch zwischen der Sozialarbeiterin Adwoa Adjei (friendship, Düsseldorf) und der rassismuskritischen Bildungsreferentin Emilene Wopana Mudimu (Kingzconer, Aachen) in der Versöhnungskirche der Evangelischen Gemeinde. Beide sprechen über Freundschaften und Allianzen im anti-rassistischen Diskurs und Alltag.

Info Ein ganzer Tag lang Kunst in West Aktionen Zwischen 15 und 22.30 Uhr lockt das Programm „Papageien und Schwäne“ nach West. Es gibt Gespräche, Ausstellungen, Vorführungen und zu guter Letzt eine Videoinstallation auf dem Berliner Platz. Initiatorin ist die Künstlerin Anne Schülke, die in West aufwuchs.

Um 16.30 Uhr beginnt am Berliner Platz eine Aufführung mit Kantor Martin Hanke und Kindern der evangelischen Kita Berliner Straße. Sie singen Lieder von Papageien und Schwänen in einer Bühnensituation, die von der Künstlerin Katharina Maderthaner gemeinsam mit Kunstlehrerin Karin Hanke und einem Neigungskurs Kunst der Martin-Luther-King-Gesamtschule entwickelt wurde.

Das Schaufenster eines leer stehenden Ladenlokals am Berliner Platz füllt der Künstler Christian Schreckenberger mit einer skulpturalen Displaystruktur. In dieses Display bettet er vor Ort gefundene und von ihm selbst gefertigte Objekte und Textfragmente ein. Die Objekte und Texte erinnern an eine archäologische Sammlung und scheinen vom Leben der in Ratingen-West lebenden Menschen, von ihren Gewohnheiten, Vorlieben und Träumen zu zeugen. Die Ausstellung läuft bis zum 1. Mai und ist von außen einsehbar. Die Eröffnung findet zwischen 17 und 17.30 Uhr am Berliner Platz statt.

Das Programm geht weiter mit einer weiteren Ausstellungseröffnung um 18 Uhr im ökumenischen Kirchenzentrum: Im Schaufenster der Pfarrbücherei Heilig Geist zeigt das Kollektiv CMUK eine Installation aus Büchern, die sie zusammen gelesen und neu interpretiert haben. Ute Hörner hat intensive Erfahrungen in der künstlerischen Zusammenarbeit mit Tieren gemacht. Als Teil des Künstlerduos Hörner/ Antlfinger hat sie das Interspezies Kollektiv CMUK gegründet. In dieser Konstellation arbeitet Ute Hörner seit 2014 mit den Graupapageien Clara, Theo und Karl an gemeinsamen Projekten. Die Ausstellung läuft bis zum 1. Mai 2022 und ist von außen einsehbar.

Um 18.30 Uhr teilt die Künstlerin Claudia Robles-Angel sowohl eine Auswahl von Kompositionen als auch ihre Gedanken über elektroakustische Musik und brutalistische Architektur mit dem Publikum vor Ort und online. Claudia Robles-Angel stellt in der Versöhnungskirche ausgewählte elektroakustischen Kompositionen in einem Live-Konzert im Kontext ihrer Reihe „Nomades“ zusammen und begleitet dies mit einem vielsprachigen Kommentar. Die kurze Geschichte des Stadtteils wird so in einen musikhistorischen und architekturhistorischen Zusammenhang gebracht.

Bevor der Tag um 21.30 Uhr mit einer Videoprojektion auf dem Berliner Platz endet, können sich alle in den Imbissen im Mosaik-Einkaufszentrum stärken und die Schaufensterausstellungen anschauen.

Nach Sonnenuntergang zeigt Anne Schülke von etwa 21.30 bis 22.30 Uhr die Videoinstallation „Westtangente“ auf dem Berliner Platz. Anne Schülke ist in Ratingen-West aufgewachsen. In der Drei-Kanal-Videoinstallation „Westtangente“ führt sie Erinnerungen an Räume, Gestaltung, Wege, Farben, Geräusche und Rhythmen zusammen. Sie machte 2019 Sofortbildaufnahmen rund um die ehemaligen Papageienhäuser und den Schwanenteich und inszenierte sie in einem Modell aus Hartschaumplatten und gefundenem Material. So führt sie die Bilder zurück in einen architektonischen Zusammenhang. Der Sound basiert auf einer rhythmischen Sequenz von Detlef Klepsch und ihrer Stimme.