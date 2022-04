Theater im Gymnasium Wegberg : High Society verstrickt sich in Schuld

High Society verstrickt sich in Schuld

Wegberg Die Maxx-Bühne des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums führt das Stück „Ein Inspektor kommt“ im Pädgogischen Zentrum auf. Dabei handelt es sich nicht um einen Krimi.

Zum Schluss gab es Beifall und stehende Ovationen. Mit dem anspruchsvollen Klassiker „Ein Inspektor kommt“ des englischen Autors John Boynton Priestley servierten 15 angehende Abiturientinnen und Abiturienten des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums keine leichte Kost. Das bekannte Sozialdrama, in Großbritannien Pflichtlektüre in der Schule, wurde von den theaterbegeisterten Mädchen und Jungen aus Alexander Hergerts Literaturkurs ganz bewusst ausgewählt.

Die Gymnasiasten aus der Mühlenstadt, die seit Beginn des Schuljahres für die beiden voll besetzten Aufführungen in ihrer Schule geprobt hatten, entführten ihre zahlreichen Zuschauer in eine fiktive englische Stadt zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Sie erzählten die tragische Geschichte der ehemaligen Fabrikarbeiterin, die von Arthur Birling (Ilja Fedcenko) kurzerhand entlassen wurde, weil sie etwas mehr Lohn forderte. Bei Familie Birling wird standesgemäß die Verlobung von Tochter Sheila (Theresa Baltes) und Gerald Croft (Ben Schelkes) gefeiert.

Wegberger Schüler fliegen in die USA

Wegberger Schüler fliegen in die USA : Die Partnerschaft kennt keine Grenzen

Gymnasium in Wegberg zeigt Solidarität

Gymnasium in Wegberg zeigt Solidarität : Schüler setzen Zeichen gegen Ukraine-Krieg

Theater in Wegberg

Theater in Wegberg : Verlobungsfeier mit Todesfall

Mitten in Arthur Birlings Rede darüber, dass jeder seines Glückes Schmied sei und alles Gerede von gesellschaftlicher Verantwortung nichts gelte, meldet sich unverhofft Polizeiinspektor Goole an der Tür: Er ziehe Erkundigungen ein bezüglich des Suizids einer aus der unteren sozialen Schicht stammenden Frau namens Eva Smith. Nacheinander nimmt Goole alle Anwesenden ins Verhör, wobei sich herausstellt, dass jeder von ihnen seinen Anteil daran hatte, Eva Smith immer tiefer in das soziale Elend gedrängt zu haben, bis sie keinen Ausweg mehr sah und sich das Leben nahm.